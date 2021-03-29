В Україні можуть з'явитися "паспорти вакцинації" за прикладом розвинених країн. Про такі плани сьогодні оголосив Президент Володимир Зеленський. Каже - подібні сертифікати розробляють у країнах Євросоюзу, США, Швейцарії та в Ізраїлі.

А отже, й Україні варто не пасти задніх. Аби стримати інфекцію, влада планує щепити 70% дорослого населення. Від сьогодні мали запрацювати понад тисяча двісті пунктів вакцинації. Найближчим часом в Україні очікують 300 тисяч доз сироватки від AstraZeneca та 117 тисяч доз від Pfizer за програмою COVAX.