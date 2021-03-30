Не дотрималися вимог. Нову лікарню у закарпатському селі Угля у розпал пандемії закрили, персонал залишили без роботи, а громаду і сусідні села - без медичної допомоги. Усе через те, що у закладі не виконували вимоги Національної Служби здоров'я.

Тепер громада або сама фінансуватиме лікарню, або її зачинять назавжди.

У звичайній лікарні в гірському селі Угля, на Закарпатті - все новеньке та сучасне. Адже цей заклад почав працювати у новому приміщенні лише у дві тисячі вісімнадцятому.

Вікторія Бокоч, сімейний лікар КНП "Углянська лікарня":

Прийшла сюди працювати, у своє село, думаю - така гарна будова, 30 років...

Та не минуло і трьох років, як лікарню закрили. А вона обслуговувала майже десять гірських сіл. Медиків, які працювали у стаціонарі, - звільнили.

Галина Кричфалуші, колишня молодша медична сестра:

Не виконалися там вимоги, які треба било виконати, і з 14 грудня нас скоротили, послали на біржу.

А все тому, що лікарня не змогла укласти договори з НСЗУ.

Василь Стойка, лікар-стоматолог КНП "Углянська лікарня":

Тримати штат 4 медсестер, 4 санітарок, 2 анестезіологів, обладнання, думаю, то дуже накладно. Національна служба ніякого фінансування не дає, перекинули на бідні ОТГ.

В ОТГ переконують: аби врятувати лікарню - закуповують потрібну медтехніку.

Іван Немеш, голова Углянської ОТГ:

Ми все закупляємо, списки склали - що їм ще не вистачає. Головне, щоб надавали нашій громаді медичні послуги.

Проблема здебільшого криється не в грошах, а в кадрах, - кажуть у лікарні.

Віра Орос, в.о. директора КНП "Углянська лікарня":

Щоб працював стаціонар потрібно 2 лікарі-анестезіологи за постійним місцем, щоб було основне місце праці. Не можемо знайти лікарів-анестезіологів.

У лікарні 25 ліжок стаціонару, є кухня та їдальня. Працює денний стаціонар, акушер-гінеколог, стоматологи, терапевти. Однак, існування цих профільних кабінетів викликає сумніви. Наразі медики сформували три пакети документів і подали на розгляд до НСЗУ. Просять дозволу надавати поліклінічні, гінекологічні та стоматологічні послуги.

Христина Петрик, представниця пресслужби НСЗУ:

У лікарні було пів року, аби їх виконати, але лікарня не змогла цього зробити. Відповідно, оплату призупинили, і без виконання цих вимог ці заклади не можуть забезпечити стаціонарну допомогу цілодобово. Зараз лікарня подала нам три пропозиції, наразі ці пропозиції закладу перевіряють.

Лікарі сподіваються якомога швидше стати до роботи. Та найбільше на це чекають пацієнти. Адже в лікарнях райцентру місць через пандемію - банально немає. Та й дістатися до них з гірських сіл - складно.

Володимир Голубка, житель села Угля:

Як ото лікарню закривати, а людям де? Вмирати?!

Лікарі вже звернулися у МОЗ з проханням допомогти зберегти медзаклад повністю і якнайшвидше, поки медики не виїхали за кордон на заробітки. Наразі ж там повноцінно працюють лише сімейні лікарі.