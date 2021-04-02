Віталій Кличко продемонстрував перепустку у столичний транспорт [ Редактировать ]
Як виглядатиме та сама перепустка у київський транспорт, сьогодні продемонстрував міський голова столиці. Всього видадуть майже 400 тисяч таких дозволів. Отримають їх медики, рятувальники, комунальники, військові, а також працівники соціальної сфери, транспорту та торгівлі.
Обмеження у Києві, нагадаю, діятимуть до 16 квітня. У цей період столичний громадський транспорт курсуватиме за тими ж маршрутами і в тій же кількості, що і до обмежень, зазначив Віталій Кличко.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Метрополітен теж працюватиме за звичайним графіком. тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час як і завжди. Кількість поїздів на лініях не скоро, не будуть скорочувати. При цьому необхідно мати з собою спецперепустку і документ про посвідчення особи.
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