Як виглядатиме та сама перепустка у київський транспорт, сьогодні продемонстрував міський голова столиці. Всього видадуть майже 400 тисяч таких дозволів. Отримають їх медики, рятувальники, комунальники, військові, а також працівники соціальної сфери, транспорту та торгівлі.

Обмеження у Києві, нагадаю, діятимуть до 16 квітня. У цей період столичний громадський транспорт курсуватиме за тими ж маршрутами і в тій же кількості, що і до обмежень, зазначив Віталій Кличко.

Віталій Кличко, міський голова Києва: