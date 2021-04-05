Врятувала бійця під вогнем: історія військової медсестри [ Редактировать ]
Наш фронтовий кореспондент Ігор Левенок днями зустрівся зі Світланою Земліною - військовою медсестрою, яка під ворожим кулеметним вогнем урятувала пораненого під Шумами. Сталося це минулого тижня, тоді там загинуло 4 українських військових. Дівчину керівництво бригади представило до нагородження орденом Богдана Хмельницького.
Шуми! Невеличкий хутір на околиці окупованої Горлівки. Три роки тому українські війська з боями взяли під контроль цей населений пункт. І замкнули кільце безпеки навколо шахтарського міста Торецьк. Але останнім часом з Шумів ледь не щодня надходять тривожні новини.
В принципі після того вже сумнівів ніяких нема, що з цієї сторони іменно з водокачки, бо там досить зручна для них позиція.
Це територія, захоплена противником. В цегляній споруді - насосна станція. Вона качає воду для мешканців як окупованої так і звільненої частини Донбасу. Днями саме з цієї будівлі ворожі снайпери цинічно розстріляли українських саперів. Наші військові мали знешкодити заборонені російські протипіхотні міни Пом-2.
В'ячеслав, офіцер Збройних сил України:
В тилу наших передніх позицій інженерна група здійснювала пошук і можливе знищення цих самих помок.
Четверо загиблих, двоє поранених.
Світлана - скромна, не говірлива дівчина, бойовий медик. Це вона, ризикуючи власним життям, витягла важко пораненого бійця, якого розстрілювали російські снайпери.
Світлана бойовий медик:
Да, писали дуже багато людей, навіть в Інстаграмі мене знайшли. Дякують, дуже багато слів вдячності. Ну пишуть, що я там герой. Ну таке мені трошки.
Світлані 24 роки. За фахом - лікарка-реабілітолог.
Світлана, бойовий медик:
Я й не мала вчитися на медичного працівника, я мала вчитися на вчителя світової літератури.
Це мама Світлани - пані Людмила. Про те що дочка під кулями рятувала поранених, дізналася тільки з новин. І ледь не зомліла.
Людмила Панасюк, мама Світлани:
Потім передзвонила кажу Свєта шо у вас там робиться і вона почала плакати. Це ж могла вона там загинути. Своє життя там залишити, Таке, не знаю.
Тендітна, не високого зросту, вагою сорок вісім кілограмів. Світлана тягла з поля бою чоловіка вдвічі важчого за себе.
Роботою бойового медика вражені навіть досвідчені лікарі. 65-й військовий мобільний госпіталь. Тут оперували пораненого, якого Світлана витягла з того світу.
Тарас Юхимчук, начальник відділення реанімації 65-го військового мобільного госпіталю:
При виїзді нашої бригади до ОСБ, пацієнту вже була надана медична допомога, зупинена вся критична кровотеча. Ну, по суті, врятований? Врятований, так.
Про подвиг Світлани знають не тільки в її рідному селі, а й у Києві. Командування частини представило дівчину до ордена Богдана Хмельницького.
Людмила Панасюк, мама Світлани:
Дуже пишаюся, що в мене така дочка, але хочеться, щоб вона бистрій звідти поїхала.
Але війна триває. І Світлана каже, вона тут разом із солдатами, виборює собі країну, яку ніколи не покине.
Я народилася в Україні, тут мої батьки-рідні. Іншого місця проживання для себе я ніколи не бачила.
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