Делегація у Тристоронній групі не поїде до Мінська

Україна не відновлюватиме переговори у Мінську щодо Донбасу. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів.

Він наголосив, що українська делегація у Тристоронній групі не поїде до Мінська після завершення пандемії - через ворожу риторику Білорусі, яка перебуває під впливом Росії, - зазначив Резніков.