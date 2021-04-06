Україна відмовилася від переговорів у Мінську [ Редактировать ]
Україна не відновлюватиме переговори у Мінську щодо Донбасу. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів.
Він наголосив, що українська делегація у Тристоронній групі не поїде до Мінська після завершення пандемії - через ворожу риторику Білорусі, яка перебуває під впливом Росії, - зазначив Резніков.
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