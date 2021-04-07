У Колумбії 104-річна жінка вдруге поборола COVID-19 [ Редактировать ]
У Колумбії 104-річна жінка вдруге поборола COVID-19. Упродовж трьох тижнів Кармен Ернандес перебувала в лікарні. Медики проводжали колишню пацієнтку оплесками. Після повного одужання вона повернулася до будинку для літніх людей, де живе вже 25 років.
Уперше Кармен підхопила коронавірус торік у червні.
Хаміт Ноє Уртадо, лікар:
104-річна пацієнтка пробула в нашій лікарні 21 день - це було повторне інфікування. Жінка вже здорова й повертається додому. Для нашої лікарні це справжня перемога.
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