На Хмельниччині облаштували мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

Це та сама автономна лікарня на 120 ліжок, яка донедавна була в Богородчанах, на Івано-Франківщині - за вихідні встановили намети для хворих, звели приймальне відділення та блок інтенсивної терапії