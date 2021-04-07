Українок депортують з ОАЕ після скандальної фотосесії [ Редактировать ]
12 громадянок України збираються депортувати з Арабських Еміратів за непристойну поведінку. Дівчат затримали два дні тому, коли вони позували оголеними на балконі одного з дубайських хмарочосів.
За даними деяких ЗМІ, фотосесію організували громадяни РФ та Ізраїлю - для одного з ізраїльських сайтів "для дорослих".
Напередодні дівчат відвідав український консул. За його словами, умови утримання у слідчому ізоляторі "прийнятні". Українки забезпечені їжею, медичним наглядом, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок з їхніми рідними. Перед депортацією кожна має сплатити близько тисячі 300 доларів штрафу.
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