На східному фронті не припиняються ворожі атаки. І знову в українському війську втрати. Зранку збройні формування Російської Федерації з артилерії та мінометів обстріляли околиці Пісків і Водяного. Один український воїн загинув.

Ще один армієць поранений, зараз він у шпиталі. Загалом від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь, один з обстрілів припав на цивільні будівлі.

Напередодні російські найманці 10 разів атакували укріплення ЗСУ. Били із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. На ворожі напади - українські бійці відповідали вогнем.