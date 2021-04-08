На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
На східному фронті не припиняються ворожі атаки. І знову в українському війську втрати. Зранку збройні формування Російської Федерації з артилерії та мінометів обстріляли околиці Пісків і Водяного. Один український воїн загинув.
Ще один армієць поранений, зараз він у шпиталі. Загалом від початку доби ворог п'ять разів відкривав вогонь, один з обстрілів припав на цивільні будівлі.
Напередодні російські найманці 10 разів атакували укріплення ЗСУ. Били із гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. На ворожі напади - українські бійці відповідали вогнем.
по теме
Стягування Росією військ до українського кордону і загострення на лінії зіткнення змушує командування ЗСУ тримати армію в постійній боєготовності.
Засідання Тристоронньої контактної групи, яке екстрено скликали на вимогу України, закінчилося безрезультатно. Переговори тривали шість годин
Український військовий - загинув цієї ночі на передовій, коли з великокаліберної артилерійської установки російські окупанти обстрілювали околиці Пісків і Водяного
Чотири рази порушили режим тиші російські найманці минулої доби. Неподалік Опитного атакували українські позиції з мінометів 82-го калібру
Засідання Тристоронньої контактної групи закінчилося безрезультатно. Переговори тривали шість годин. Як повідомив спікер української делегації Олексій Арестович, усі учасники погодилися повернутися до режиму тиші на Донбасі