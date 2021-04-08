Ангела Меркель вимагає відвести російських армійців від українських кордонів [ Редактировать ]
Меркель вимагає від Путіна скоротити військову присутність біля українських кордонів. Розмова лідерів відбулася телефоном, повідомляє пресслужба німецького канцлера. У Кремлівському переказі діалогу про цю вимогу змовчали, і звинуватити Київ у ескалації на Донбасі.
А заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що РФ буде змушена захищати своїх громадян у разі загострення конфлікту. Окрім брязкання зброєю, Росія активізує дезінформацію проти України, зазначають у звіті зовнішньополітичної служби ЄС.
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