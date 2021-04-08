Пекін обігнав Нью-Йорк і став новою столицею мільярдерів. Нині там мешкає сотня товстосумів - на 33 більше, ніж було торік - підрахували у Форбс. Найбагатший пекінець - Чжан Імінь, засновник програми TikTok.

На думку видання, посісти перше місце столиці КНР допомогло зростання кількості технологічних компаній та фондових ринків. У Нью-Йорку, який 7 років тримав цю першість, - зараз лише 99 мільярдерів. Утім, їхні загальні статки більші за китайські.