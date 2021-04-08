ООО "Премиум компани" (связана с Татьяной Глиняной, компании которой поставляли продукты армии РФ и Госрезерву России), выигравшая в прошлом году тендер Министерства обороны на поставку продукции питания для ВСУ, предоставила недостоверные данные и сфальсифицировала документы для участия в тендере с целью сорвать поставки питания для ВСУ.



Об этом говорится в письме прокурора Киевской прокуратуры к главе Госаудитслужбы, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.



В письме прокурор обратился в Госаудитслужбу для проведения проверки указанного тендера в рамках уголовного производства против "Премиум компани".



По данным прокуратуры, в рамках уголовного производства были установлены факты подделки служебными лицами ООО "Премиум компани" финансово-хозяйственной документации и налоговой отчетности с целью достижения победы в тендере Минобороны по закупке услуг по организации питания военнослужащих Вооруженных сил Украины.



Следствием установлено, что в ноябре 2020 года "Премиум компани" предоставила недостоверные сведения и документы для участия в тендере Минобороны, в частности, о наличии у компании опыта выполнения аналогичного договора.



Недостоверность данных была подтверждена материалами налоговых органов. В связи с чем прокурор обратился в Госаудитслужбы для проведения мониторинга процедуры закупки Минобороны указанных услуг.



Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны в 2020 году признало победителем тендера на закупку продовольствия для военных на сумму в 1 млрд грн компанию "Премиум Компани", которая впервые принимала участие в публичных закупках и не отчитывалась о своей финансово-хозяйственной деятельности.



Договоры на поставку продуктов с "Премиум Компани" были подписаны в феврале.



Согласно них, фирма должна отправить украинским армейцам около 17 миллионов комплектов еды. В течение года поставщик должен был обеспечить продовольствием свыше сотни военных частей в половине областей Украины, пишет "Обозреватель".



По информации расследователей из "Слідство.Інфо" и "Наші гроші", "Премиум Компани" тесно связана с многолетними поставщиками питания для армии, которые фигурировали в скандале о массовом отравлении военнослужащих на Черниговщине, а также - в историях о взяточничестве, поставках некачественной пищи по завышенным ценам и тендерном сговоре.



Все компании-фигуранты связаны с Татьяной Глиняной, которая, как пишут "Наші гроші", входит в группу "Белоцерковских" - группы компаний из одной орбиты, которые являлись и являются поставщиками Минобороны на миллиарды гривен. Состав фирм группы, постоянно фигурировали в государственных закупках: ЗВП "Хутровик", ТОВ "Укпродакорд ОР", ТОВ "Візит", ТОВ "Статпостач", ТОВ "Житло-Альянс".



Напомним, что предприятие "Хутровик" поставляло продукты в Госрезерв России и российским военным.