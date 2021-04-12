А поки що в українському війську і далі рахують втрати. Сьогодні внаслідок обстрілу на фронті знову загинув армієць. Противник, не ховаючись, б'є з важкої зброї та використовує заборонені протипіхотні міни.

На одній із ділянок фронту побував Руслан Смещук.

Передові позиції між Донецьком та Красногорівкою. Нас зустрічає доволі суворий боєць. І одразу каже, щоб ховали голови та не висовувалися з окопів. Останнім часом російські найманці стріляють тут все частіше.

Володимир, військовослужбовець Збройних Сил України:

Працювали снайпера і по звуку виходу розумієш, що то крупний калібр. Не СВД. Загострення йде. А наскільки воно сильне якщо порівнювати із минулим місяцем? Ну воно гарячіше. Начинають вони пір'я піднімати через те що Путін згортає війська до кордонів України.

Цього чоловіка звати Володимир. Сам він з Центральної України. І на фронті, звісно із перервами на ротацію, з самого початку війни з квітня чотирнадцятого року.

Володимир, військовослужбовець Збройних Сил України:

Тіки, тіки воно починалося я був вже на кордоні з Росією і всю красоту тут почувствовав. Вернувся додому, і в мирній жизні не зміг себе знайти. Поки війна йде я не можу бути вдома. Як казав Рильский, ми воюємо не тому що ненавидимо тих хто перед нами, а тому що любимо тих хто позаду нас.

Вдома розповідає Володимир вже всі звикли. Ані дружина, ані діти навіть не намагаються його вмовити покинути військову службу. Тільки після перемоги - запевняє чоловік

Чим далі від Донецька, тим більш спокійна ситуація на лінії фронту. Ось це передові позиції між окупованими Горлівкою та Дебальцевим. Тут бойовики навіть не бояться висовуватися із окопів - розповідають наші солдати.

Денис, військовослужбовець Збройних Сил України:

Виходять собі, як вам сказати коротше їм все равно. Ходять собі, ходять, як хочуть - не ховаючись. Дивишся в бінокля - і видно їх. Строяться, копаються.

І постійно моніторять ситуацію за допомогою дронів.

Денис, військовослужбовець Збройних Сил України:

Через день, два, три. досить таки часто бувають літають.

Але передова це не тільки бойові дії, а ще й побут. Звісно специфічний і суворий, але без нього нікуди. І щоб його якось пом'якшити військові часто заводять тварин. Ось тут нам показують дуже незвичного пухнастого улюбленця. Знайомтеся це Павло, або Павлік. Військові врятували його ще зовсім маленьким.

Знайшов його. У нього під лапкою була рана. Но він з маленького молочко пив, а як зубки прорізалися, починав шишки гризти. Я думаю він скоро укрупніє та піде в сосновий ліс.

Що ж до загальної ситуації, то за минулу добу російські окупаційні війська щонайменше п'ять разів обстрілювали українські позиції.