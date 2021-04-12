На фронті внаслідок обстрілу загинув український військовий [ Редактировать ]
А поки що в українському війську і далі рахують втрати. Сьогодні внаслідок обстрілу на фронті знову загинув армієць. Противник, не ховаючись, б'є з важкої зброї та використовує заборонені протипіхотні міни.
На одній із ділянок фронту побував Руслан Смещук.
Передові позиції між Донецьком та Красногорівкою. Нас зустрічає доволі суворий боєць. І одразу каже, щоб ховали голови та не висовувалися з окопів. Останнім часом російські найманці стріляють тут все частіше.
Володимир, військовослужбовець Збройних Сил України:
Працювали снайпера і по звуку виходу розумієш, що то крупний калібр. Не СВД. Загострення йде. А наскільки воно сильне якщо порівнювати із минулим місяцем? Ну воно гарячіше. Начинають вони пір'я піднімати через те що Путін згортає війська до кордонів України.
Цього чоловіка звати Володимир. Сам він з Центральної України. І на фронті, звісно із перервами на ротацію, з самого початку війни з квітня чотирнадцятого року.
Володимир, військовослужбовець Збройних Сил України:
Тіки, тіки воно починалося я був вже на кордоні з Росією і всю красоту тут почувствовав. Вернувся додому, і в мирній жизні не зміг себе знайти. Поки війна йде я не можу бути вдома. Як казав Рильский, ми воюємо не тому що ненавидимо тих хто перед нами, а тому що любимо тих хто позаду нас.
Вдома розповідає Володимир вже всі звикли. Ані дружина, ані діти навіть не намагаються його вмовити покинути військову службу. Тільки після перемоги - запевняє чоловік
Чим далі від Донецька, тим більш спокійна ситуація на лінії фронту. Ось це передові позиції між окупованими Горлівкою та Дебальцевим. Тут бойовики навіть не бояться висовуватися із окопів - розповідають наші солдати.
Денис, військовослужбовець Збройних Сил України:
Виходять собі, як вам сказати коротше їм все равно. Ходять собі, ходять, як хочуть - не ховаючись. Дивишся в бінокля - і видно їх. Строяться, копаються.
І постійно моніторять ситуацію за допомогою дронів.
Денис, військовослужбовець Збройних Сил України:
Через день, два, три. досить таки часто бувають літають.
Але передова це не тільки бойові дії, а ще й побут. Звісно специфічний і суворий, але без нього нікуди. І щоб його якось пом'якшити військові часто заводять тварин. Ось тут нам показують дуже незвичного пухнастого улюбленця. Знайомтеся це Павло, або Павлік. Військові врятували його ще зовсім маленьким.
Знайшов його. У нього під лапкою була рана. Но він з маленького молочко пив, а як зубки прорізалися, починав шишки гризти. Я думаю він скоро укрупніє та піде в сосновий ліс.
Що ж до загальної ситуації, то за минулу добу російські окупаційні війська щонайменше п'ять разів обстрілювали українські позиції.
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