Зараз є всі інструменти, щоб не лише стримати російські війська, а й остаточно вивести їх з України. Про це під час візиту до штаб-квартири НАТО заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його прохання в Альянсі провели позачергове засідання Комісії Україна-НАТО. Про що домовлялися - розкаже Олена Абрамович.

Є кілька причин, чому Росія хоче підняти напругу, але напад малоймовірний.

Російський рубль падає, оскільки посилення напруженості в Україні додає нестабільності.

Не можна допустити повторення ситуації 2014 року, коли Росія захоплювала Крим та Донбас, а західні партнери обдумували, як реагувати. Потрібно діяти на випередження. З таким закликом до штаб-квартири НАТО приїхав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його прохання, Альянс зібрав термінове засідання.

Дмитро Кулеба міністр закордонних справ України:

Вона нарощує війська на трьох напрямках - на північному сході України, в Криму - на півдні, і сході - на Донбасі. За останні тижні Росія разюче збільшила свою ворожу пропаганду, якою вона дегуманізує українців та провокує ненависть в бік України. Ще більше турбує те, що російські високопосадовці приєдналися до цієї кампанії і відкрито погрожують Україні війною та знищенням нашої держави.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Значне нарощування військової присутності Росії - невиправдане, незрозуміле і викликає глибоку стурбованість. Росія повинна припинити стягування військ до України та навколо неї. Зупинити провокації. І негайно піти на деескалацію.

Генсек НАТО зауважив, що Росія відмовилась брати участь у нещодавньому засіданні в ОБСЄ і пояснювати свої дії. А це порушення міжнародних зобов'язань. Дмитро Кулеба, в свою чергу, наполіг, не варто чекати роз'яснень. Слід діяти на випередження. Україні негайно потрібна конкретна практична підтримка - краще зараз попередити війну, аніж потім зупиняти бойові дії у розпалі.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ще в 2014 році було немислимо, що Росія піде аж на окупацію Криму та Донбасу. Їх початковий план полягав у скороченні України на половину та створенні Новоросії. Наскільки далеко може зайти Росія тепер - я нічого не можу виключити. Але все ще вважаю, що у нас є всі доступні інструменти, щоб не лише не дати Росії зробити жодного кроку вперед, але і змусити її покинути окуповані території України.

Яку конкретно допомогу планує надати Києву НАТО на прес-конференції не уточнили. Але Дмитро Кулеба зазначив, що дієвими були б нові санкції проти Москви та пряма підтримка української оборони. Адже Росія, за його словами, намагається стримати інші країни від постачання Україні озброєння. Прилетів до Брюсселя обговорити серед іншого це питання і Державний секретар США Ентоні Блінкен. А європейські ЗМІ взялися аналізувати - чому Росія нарощує війська.

Під час попередніх конфліктів на територіях, які Росія називає своїм "близьким зарубіжжям", вона вводила війська у якості "миротворців", які в кінцевому підсумку там залишились. Наприклад, це сталося в Молдові та Південній Осетії. І цілком може повторитися в Україні. Це твердо заморозило б позицію на користь Росії.

BBC, Financial Times, The Guardian тему України, здається, не оминуло жодне серйозне західне видання. Розгортання широкомасштабної війни вони не прогнозують, проте застерігають: завжди є ризик прорахунку з обох сторін.