Як вести себе з патрульним, якщо вас зупинили на дорозі?

А от як вести себе з патрульним, якщо вас зупинили на дорозі? Виходити з машини чи ні? Давати посвідчення в руки або показувати його здалеку? На всі ці питання знає відповідь Даніїл Снісар. Він вивчив правки до закону про дорожній рух, внесені ще у лютому і готовий про все розповісти.

Показати, надати чи передати: питання, яке постає перед водіями під час зупинки автівки поліцейськими. І така, здавалося б, проста процедура перевірки документів часто обертається конфліктом.

Будь ласка, пред'явіть документи. - Будь ласка, відіжміться. - Як це, відіжміться? - Ну, як і пред'явіть документи.

Правоохоронець просить передати водійське посвідчення і техпаспорт йому в руки, щоб роздивитися. А от водій відпускати з долонь документ відмовляється. Обидві сторони посилаються на один і той самий пункт ПДР. От тільки тлумачать вони його по-різному.

Адже чіткого визначення саме способу, в який інспектор має ознайомитися з документами, у правилах раніше не було. Тож і водії, і патрульні могли маніпулювати поняттями. У поліції впевнені: тепер подібних ситуацій на дорозі не буде. У закон про дорожній рух внесли правки, які докладно описують процедуру перевірки документів.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

Зараз водій зобов'язаний пред'явити документи у спосіб, який надає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, які містяться в цих свідоцтвах.

"Пред'явити для фіксації даних" не значить передати в руки. Юристи пояснюють: тепер інспектори під час перевірки не можуть вимагати від водія віддати документ. Зробити це дозволено лише за фактом скоєння правопорушення, - наприклад, для складання протоколу.

Костянтин Варшавський, юрист ГО "Конституційно-правовий Конгрес":

Якщо ж уже є чітка аргументація від співробітника поліції, що він має передати і чому, тобто вказано чітко, що порушення, яке порушення, якої статті - тоді вже водій має передати документ для оформлення.

Безконтактно патрульні перевірятимуть й електронний варіант посвідчення і техпаспорта, який є рівнозначним його паперовому аналогу. Для цього треба мати лише смартфон із додатком "Дія" і QR-кодом на документи в ньому.

Костянтин Варшавський, юрист ГО "Конституційно-правовий Конгрес":

Тобто, при відкритті водійського посвідчення чи закордонного паспорта - він формується автоматично. І діє рівно 3 хвилини. Для того, щоб співробітник поліції перевірив, чи вони дійсні, чи на них немає штрафу - вам просто потрібно відкрити QR-код і співробітник поліції має його считати.

А ще правилами дорожнього руху передбачений новий обов'язок водіїв, під час зупинки автомобіля патрульним кермувальник зобов'язаний залишатися в салоні й тримати руки в полі зору правоохоронця. Пасажирам без дозволу поліцейських виходити з машини також не дозволено.