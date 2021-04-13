Друг на карантин: німці масово заводять домашніх тварин [ Редактировать ]
Друг на час пандемії. У Німеччині різко зросла кількість людей, які хочуть завести собаку, кота чи хом'ячка. Чому зоозахисники не в захваті від цієї тенденції? Про це в наступному матеріалі.
У берлінській родині Саломонів поповнення. Батьки нарешті зглянулися на благання доньки й погодилися завести собаку. Уші, так звати песика, взяли з притулку.
Маркус Саломон, житель Берліна:
Це було спонтанне рішення. Ми навіть не бачили Уші. Просто надіслали запит до притулку, і нам описали собаку. Вирішальним було те, що тварина любить дітей.
Собаку донька просила кілька років. Умовити батьків допомогла пандемія коронавірусу.
Маркус Саломон, житель Берліна:
Через локдаун ми дуже багато часу проводимо вдома. Я працюю дистанційно, донька теж рідше виходить на вулицю. Тож ми подумали, що це чудова нагода, аби звикнути до нового члена родини.
Так само подумали й тисячі інших німецьких родин. За рік пандемії кількість охочих взяти собаку чи кота з притулку зросла в рази. Співробітники одного з берлінських закладів для безпритульних тварин розповідають: навесні минулого року вони отримували кілька сотень запитів на тиждень. А влітку, коли карантин трохи послабили, деякі люди тварин повернули.
Ксеня Катцурке, працівниця притулку для тварин:
Люди беруть тварин, викладають із ними фото в соцмережах, а потім до них приходить розуміння, що це відповідальність. Що недостатньо зробити декілька щеплень, що за твариною треба доглядати. І для них - це вже стрес.
Анетте Рост, керівниця притулку для тварин:
Ми виходимо з того, що коли пандемія закінчиться, багато тварин повернуться у притулки. Це станеться, коли люди заживуть звичним життям.
Б'ють на сполох і зоозахисники. Через високий попит активізувалися й нелегальні торговці тваринами. Тільки за кілька місяців минулого року німецькі поліцейські конфіскували 800 собак і котів різних порід, яких контрабандисти намагалися переправити зі Східної Європи до Західної. Живий товар перевозили в жахливих умовах, у тварин не було необхідних щеплень і довідок про стан здоров'я.
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