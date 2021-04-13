Японію розкритикували за намір вилити воду "Фукусіми" в океан [ Редактировать ]
Проблемні води. Японія вирішила злити масив спрацьованої рідини з атомної електростанції "Фукусіма" в океан. Це викликало спротив найближчих сусідів. Чи безпечна така операція і що кажуть у Міжнародній агенції з атомної енергетики? Дивіться далі.
Проблема, понад мільйон тонн завважки. Стільки води назбиралося в резервуарах атомної електростанції, що постраждала від землетрусу й цунамі 2011. Таким об'ємом можна заповнити 500 олімпійських басейнів. Резервуари майже повністю заповнені. І зберігати забруднену воду - ніде. Тож, Японія вирішила злити її в океан.
Йошіхіде Суґа, прем'єр-міністр Японії:
Уряд стежитиме за безпекою цього процесу, бо вона - вища від наявних стандартів І вдасться до належних заходів, щоб уникнути шкоди від поширення неправдивої інформації. Викид води в океан - це найреалістичніший варіант.
Варіантів в уряду справді було декілька. Рік тому державна комісія зупинилася на зливі води в океан. Ще тоді проти такої ініціативи активно виступала риболовна індустрія. Виробники боялися масової відмови покупця від будь-яких морепродуктів, добутих у цій зоні. Тепер рішення Токіо критикують сусідні держави. А саме: Китай та Південна Корея.
Ку Юн Чхоль, голова управління координації державної політики Республіки Корея:
Народ Республіки Корея виступає проти рішення японського уряду. Наша влада вимагає від Токіо вжити заходів для гарантування безпеки наших громадян і запобігання шкоди морській екосистемі.
Вода, насправді, не зовсім забруднена, запевняють у Токіо. Вона очищена від більшості радіоактивних речовин. Але в уряді визнають: рідина містить тритій - радіоактивний ізотоп водню, який технічно неможливо вивести. Однак до моменту викиду води в океан уміст тритію відповідатиме нормам.
Йошіхіде Суга, прем'єр-міністр Японії:
Після побудови необхідної інфраструктури та отримання дозволів, тільки через два роки ми почнемо скидати воду в океан. Концентрація тритію на той час буде в 40 разів нижчою за національні стандарти та всемеро меншою, ніж дозволено для питної води.
Ситуацію прокоментували в Міжнародній агенції з атомної енергетики. Там вітають рішення японського уряду. Кажуть, зливання води в море звична практика для атомних електростанцій. Магате готова надати технічну підтримку Токіо і тісно співпрацюватиме з країною в цьому напрямку. Однак простих громадян таке не влаштовує. Акції протесту сьогодні відбулися в Південній Кореї та в Японії.
Юко Оцука, активістка:
Я шокована. Я сама родом із Фукусіми, і знайома з ситуацією. Я не хочу, щоб забруднену воду спускали в океан.
Масштабна аварія на цій АЕС сталася 10 років тому. Унаслідок потужного землетрусу та спровокованого ним цунамі Японія зазнала радіаційної аварії максимального - сьомого рівня. Об'єм вивільнених у атмосферу радіоактивних елементів прирівнюють до 20 відсотків викидів Чорнобиля. Із забрудненої території відселили понад 160 тисяч людей. На станції досі тривають роботи з ліквідації аварії.
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