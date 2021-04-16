В Україні померло 438 людей від COVID-19 [ Редактировать ]
17 479 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Померло 438 людей. Одужало більш як 12 тисяч. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині. Там добовий показник перевищив тисячу випадків.
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