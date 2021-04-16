І на Донбасі знову чути звуки важкої зброї. Противник сьогодні бив по українських позиціях із мінометів ста двадцятого калібру. А також із гранатометів та кулеметів. Загалом за сьогодні вже шість обстрілів. Більше про ситуацію - наш воєнкор Руслан Смєщук.

Мар'їнка, нижня вулиця наближена до лінії зіткнення. Фактично фронт тут проходить по межі міста. Такий собі лабіринт із розбитих, знелюднілих будинків, окопів та бліндажів. Іноді лунають постріли та вибухи від ворожих підствольних і реактивних гранат.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони стараються вести вогонь ночью і рідко днем. Якщо ми в якихось незахищених місцях, - хоча ми стараємось по окопах - так не лазити - провокують нас. Свистить над позиціями - стараються нас завести на бой. По нам працюють снайпера, буває кидають по нам ВОГи, РПГ, - тяжелим по нас пока не стріляють.

Наші солдати розповідають, хоча важкі калібри, як мінометні міни та гарматні снаряди сюди майже не "прилітають", проте кількість ворожих обстрілів за останній час збільшилася.

позивний "Торба", військовослужбовець Збройних сил України:

В основному ВОГами працюють, ВОГами и РПГ - мухами. А автомат то таке. В цілому ситуація загострилась - напружиніше. Не так як в 14, 15 - але погіршилася.

Але найбільша небезпека це російські снайпери. Ці позиції - під їхнім постійним прицілом.

позивний "Торба", військовослужбовець Збройних сил України:

Йдешь, і дзінь, просвистіло. Тобто снайпери чергують, чергують постійно. От ми займалися.

Але навіть за таких умов - тут і досі живуть поодинокі мирні жителі.

позивний "Маестро", військовослужбовець Збройних сил України:

Населення живе - може три-чотири на вулиці, приїжджають на городи - зараз весна. І вони садять городи.

Проте ці люди не завжди сам на сам з бідою. Це вже - прифронтова Кам'янка. Селище між Донецьком та Авдіївкою, і воно сильно постраждало від ворожих обстрілів.

А це рятувальники з Миколаївщини, зараз вони лагодять дахи літнім людям, які не можуть цього зробити самостійно, тож вимушені жити в напівзруйнованих хатах.

Юрій Воротинцев, співробітник Управління ДСНС в Миколаївській області:

На сьогоднішній день ми з командою зробили 5 дахів. Займаємось покрівлею, заміною шиферу. Ми намагаємось до кожної людини підійти найкращим образом.

Валентина Шматок, жителька селища Кам'янка:

Хорошие, от такие хлопцы! Забор мне сделали, попросила - он покрасили. Мне 9 мая 71 год, так я сама не залезу. По этому их попросила. они сделали, хотя это не их работа, они все равно сделали.

Такий рятувальний десант - вже не перший. Цього разу у прифронтову смугу приїхало 150 надзвичайників із різних областей України.