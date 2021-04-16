Велике скорочення у Чернівцях. Там масово звільняють працівників тролейбусного управління. Частина колективу вже отримала офіційні повідомлення, решта - в очікуванні.

Чим мотивує таке рішення керівництво? І чи відчують його наслідки пасажири? - дізнався Іван Сірецький.

Ось такі попередження про скорочення штату отримали чи не всі працівники Чернівецького тролейбусного управління, окрім водіїв і кондукторів.

У колективі кажуть: звільнення почалися після призначення нового керівника.

Юліан, працівник КП "Чернівецьке тролейбусне управління":

Для чего, я не понимаю. Если во всем мире троллейбусы, трамваи - это есть дотационный транспорт, он никогда не был самоокупаемым, тем более он никогда не был в заработках.

Начальник Чернівецького тролейбусного управління пояснює: оптимізація - необхідний крок. Мовляв, скорочують посади, які не впливають на виробничий процес. І додає: функції скорочених двох служб можуть виконувати дві людини.

Петро Продан, начальник КП "Чернівецьке тролейбусне управління":

Ми проаналізували навантаження, проаналізували використання коштів з фонду оплати праці і подивилися, що кошти ці використовуються нераціонально.

Петро Продан очолює тролейбусне управління два місяці. За цей час із підприємства звільнилися п'ятнадцять працівників. Переважно це попередні керівники підприємства. І в колективі вважають, що цих фахівців ніким замінити. За приклад наводять колишнього головного інженера.

Юліан, працівник КП "Чернівецьке тролейбусне управління":

Он проработал 40 лет на предприятии, он с водителя начинал. Его довели, поставили такие условия, чтоб он написал заявление на увольнение. Почему? Потому что Продан Петро Дмитриевич говорит так: "я нікого не звільнюю, но і тримать я нікого не собираюсь.

Оптимізація штату ЧТУ дозволить щомісячно економити один мільйон двісті тисяч гривень,- кажуть комунальники. Водночас скорочення не стосуватиметься водіїв, кондукторів і більшості майстрів.

Іван Зайчук, начальник дільниці технічного обслуговування КП "Чернівецьке тролейбусне управління":

Якщо ми звільнимо слюсарів, то робити не буде кому. Це не секрет і всі про це знають.

Петро Продан, начальник КП "Чернівецьке тролейбусне управління":

Із 130 посад, які ми будемо скорочувати на сьогоднішній день є 95 вакантних - це там, де немає людей. Оці 95 посад - це не скорочення людей, працівників, це скорочення посад, які є на папері, вони вільні.

Тобто, фактично планують звільнити 35 осіб. Дев'ять із них управлінці. Керівник Чернівецького тролейбусного управління запевняє: таке скорочення штату не позначиться на роботі громадського транспорту міста.