Лобіст найвищого ґатунку. Колишній прем'єр Великої Британії Девід Кемерон опинився в центрі мало-приємної, але доволі класичної історії. Його підозрюють у використанні політичного впливу задля фінансової вигоди. У чому суть скандалу - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Десятки повідомлень міністрові фінансів та вечеря із міністром охорони здоров'я. І це нікого б не здивувало, якби йшлося просто про дружні стосунки колишніх колег і однопартійців. Але експрем'єр Девід Кемерон писав та дзвонив міністрам із проханням допомогти фірмі, в якій працював, і яка трохи згодом збанкрутіла. Міністра фінансів Кемерон просив посприяти в отриманні великого бюджетного гранту в рамках боротьби з наслідками коронавірусу. А з міністром охорони здоров'я обговорив залучення компанії до виплат зарплат медпрацівникам.

Колишній прем'єр став старшим радником фінансового стартапу "Грінсілл Кепітал" три роки тому. Фірма кредитувала компанії. Кемерон зобов'язався працювати лише 25 днів на рік і за це отримав багатомільйонну частку акцій компанії. Офіційно його завданням були виступи на важливих міжнародних подіях та поради з геополітики й розширення.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я справді поділяю широке занепокоєння з приводу деяких речей, які ми зараз чуємо. Хоча вважаю це, в принципі, гарною ідеєю, що високопосадовці мають можливість займатися бізнесом і отримувати досвід роботи в приватному секторі. Але зараз незрозуміло, чи законні межі були дотримані. Саме тому я попросив про незалежне розслідування цієї історії.

Сам Борис Джонсон запевняє: його особисто - попередник не вплутував у цю справу. Але скандал вже вийшов за межі розслідування дій Девіда Кемерона. Питання з'явилися до самого лобіювання. Звучать заклики взагалі заборонити колишнім прем'єр-міністрам впливати на уряд у комерційних цілях. Іронія полягає в тому, що сам Кемерон на посаді прем'єра вважав процес недосконалим і вніс зміни в законодавство.

Кір Стармер, лідер опозиції в парламенті Великої Британії:

Сумнівні контракти, привілейований доступ, робота для своїх друзяк. Це все вже вкорінилося в уряді консерваторів. Цьому парламенту треба згуртуватися і почати "генеральне прибирання" корупції та панібратства, що лежать в основі цього уряду.

Цей скандал уже спровокував вісім урядових та парламентських розслідувань. Зокрема, усіх службовців перевірять на роботу за сумісництвом та дотримання правил. Сам експрем'єр наполягає, що не зробив нічого незаконного. Хоча й погоджується, що спілкуватися варто було через офіційні канали, а не писати повідомлення на особисті номери міністрів.