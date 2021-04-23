Великодній кошик цього року обійдеться на двадцять п'ять відсотків дорожче, ніж торік. Сума коливатиметься від восьмисот до тисячі гривень. Такі цифри наводять експерти. Кажуть, причина в інфляції.

Як переживають стрибок цін українці - дивіться на прикладі з Одеси.

Олена Прокопенко - звичайна пенсіонерка з Одеси. Ціни на продукти на місцевих ринках жінку шокують. Яйця подорожчали вдвічі, цукор та олія - на п'ятдесят відсотків, хліб та фрукти на п'ятнадцять. Тож підготуватися до Великодня - справжнє випробування.

Тут на двадцать четыре, но я вам за двадцать! О, видели? Спасибо огромное!

Пенсія Олени Миколаївни, як і в більшості українців, приблизно три тисячі гривень. Майже повністю йде на оплату комунальних послуг. Тож і раніше кожну копійку рахувала, а що робити тепер - жінка й гадки немає.

Олена Прокопенко, жителька Одеси:

Особенно повысилось в начале этого года, в марте и апреле месяце. Мучные продукты очень подорожали! Если хочешь купить какое-то печенье или какой-то бублик - посмотрите, сколько сегодня бублик стоит! Просто на нашу пенсию это трудно!

Чиновники рапортують: інфляція становить вісім з половиною відсотків. Експерти ж кажуть: насправді найзатребуваніші продовольчі товари подорожчали в півтора-два рази. Причиною, зокрема є зростання тарифів на газ, опалення та електропостачання.

Валерій Песецький, заступник директора Українського центру соціальної аналітики:

Ни одно предприятие, ни один магазин никуда не может деться, чтоб не заложить в свой товар рост тех цен, которые мы наблюдаем по всему этому спектру, а он составляет в среднем тридцать-сорок процентов. Соответственно всё это учитывается и в итоге перекладывается на плечи покупателя!

З експертами згодні і в одеській опозиції. Кажуть, комунальні тарифи необхідно переглянути.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Электричество на тридцать шесть процентов! Вода, канализация - двадцать процентов! Это вообще! Это катастрофические цифры - это всего лишь за год! Газ на шестьдесят три процента! При том, что мировые цены на газ не демонстрируют такого роста. И всё это результат управления действующей власти, которая заинтересована только в обслуживании интересов своих хозяев. И это первое, и второе в разграблении бюджета на этих своих стройках и так далее, когда идет тотальный грабёж. А люди в это время просто не то что вынуждены...Про коммуналку вообще нужно забыть, за неё сейчас людям нечем платить просто, вскоре нечем будет за еду платить! Они ведут страну к голодным бунтам или чего они хотят добиться, я понять не могу!

Експертні прогнози невтішні. Через інфляцію знижується купівельна спроможність. Люди на всьому економлять, тож зрештою банкрутують виробники товарів. А в травні на українців очікує чергове подорожчання електроенергії.