В п'ятницю ввечері, 23 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "НТН" народний депутат від партії "Слуга народу" Роксолана Підласа прокоментувала вечірку депутата Миколи Тищенко.

"Це не нормально. Такі дії народних депутатів підривають довіру до владних інституцій загалом. Тому що люди думають, що усі депутати ведуть себе так, ніби їм все можна. Це абсолютно не так, і ми, як і будь-які інші громадяни, рівні перед законом. Не фракція повинна вирішувати, яку адміністративну відповідальність він має понести. Це мають вирішувати правоохоронці та суд", - заявила вона.

Підласа підкреслила: "Відповідне провадження є. Вони проведуть перевірку і нададуть свою оцінку. Тому що сплата чи несплата штрафу - це не питання відносин Миколи Тищенка з фракцією та з іншими колегами... Фракція не прийняла рішення жодного з приводу політичної відповідальності".

Крім того, Роксолана Підласа заявила, що фракція не може змусити Тищенко скласти мандат.

"Ми не можемо змусити його як депутата скласти мандат. В нас відсутнє таке поняття, як імперативний мандат. Фракція не може відкликати його як депутата. Він може зробити це лише самостійно... На жаль, так в нас працює законодавство", - додала вона.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко організував вечірку для своєї дружини під час жорсткого карантину в Києві. Пізніше він вибачився за те, що "дозволив собі зухвалий вчинок".