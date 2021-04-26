Во вторник, 27 апреля, Верховная Рада Украины соберется на два внеочередных заседания. Спикер Рады Дмитрий Разумков подписал соответствующие распоряжения. Об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.

Первое внеочередное заседание запланировано на 16:00.

В связи с требованием 154 народных депутатов... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 16 часов 27 апреля 2021 года.

На нем парламентарии рассмотрят проект постановления №5299 о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия коронавирусу и обеспечение неукоснительного выполнения решений Рады в этой сфере.

Второе внеочередное заседание состоится сразу после завершения первого. Его созвали по требованию 153 парламентариев.

В повестке дня 13 проектов законов:

№5304 - о внесении изменений в госбюджет-2021 по поводу увеличения расходов на правосудие местными, апелляционными судами;

№4236 - о внесении изменений в некоторые законы Украины для активизации деятельности научных парков;

№5065 - новый закон о финансовых услугах;

№5104 - о страховании сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;

№3718 - об основах молодежной политики;

№2063 - предложения президента к закону о доступе адвокатов в тюрьмы и СИЗО;

№3985 - о запуске электронного правосудия;

№2164 - о процедуре заочного ареста;

№3935 - о стаже в Службе судебной охраны;

№5246 - закон Владимира Зеленского о "суде в смартфоне";

№5175 - продолжение пошлины на экспорт лома;

№4212 - о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в них;

№5202 - об организации водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель.

Читайте также, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.

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