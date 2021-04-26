Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, Верховная Рада Украины соберется на два внеочередных заседания. Спикер Рады Дмитрий Разумков подписал соответствующие распоряжения. Об этом сообщает информационное управление аппарата Рады.
Первое внеочередное заседание запланировано на 16:00.
В связи с требованием 154 народных депутатов... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 16 часов 27 апреля 2021 года.
На нем парламентарии рассмотрят проект постановления №5299 о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия коронавирусу и обеспечение неукоснительного выполнения решений Рады в этой сфере.
Второе внеочередное заседание состоится сразу после завершения первого. Его созвали по требованию 153 парламентариев.
В повестке дня 13 проектов законов:
- №5304 - о внесении изменений в госбюджет-2021 по поводу увеличения расходов на правосудие местными, апелляционными судами;
- №4236 - о внесении изменений в некоторые законы Украины для активизации деятельности научных парков;
- №5065 - новый закон о финансовых услугах;
- №5104 - о страховании сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой;
- №3718 - об основах молодежной политики;
- №2063 - предложения президента к закону о доступе адвокатов в тюрьмы и СИЗО;
- №3985 - о запуске электронного правосудия;
- №2164 - о процедуре заочного ареста;
- №3935 - о стаже в Службе судебной охраны;
- №5246 - закон Владимира Зеленского о "суде в смартфоне";
- №5175 - продолжение пошлины на экспорт лома;
- №4212 - о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в них;
- №5202 - об организации водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель.
Читайте также, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.
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