В Індії масштабний сплеск інфікувань коронавірусом. Щодня в країні фіксують понад 300 тисяч нових хворих це майже половина від щоденних заражень у світі. Тамтешні лікарні переповнені.

На допомогу Індії США збираються спорядити сировину, необхідну для виробництва вакцини Astrazeneca.

А також апарати ШВЛ, набори для експрес-тестів та захисне обладнання для медиків. Свою допомогу також запропонували Британія, Франція та Німеччина.