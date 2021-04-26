Індія захлинається від коронавірусу: за день фіксують тисячі нових інфікувань [ Редактировать ]
В Індії масштабний сплеск інфікувань коронавірусом. Щодня в країні фіксують понад 300 тисяч нових хворих це майже половина від щоденних заражень у світі. Тамтешні лікарні переповнені.
На допомогу Індії США збираються спорядити сировину, необхідну для виробництва вакцини Astrazeneca.
А також апарати ШВЛ, набори для експрес-тестів та захисне обладнання для медиків. Свою допомогу також запропонували Британія, Франція та Німеччина.
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