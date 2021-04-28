Тонни медикаментів і мільйони надлишкових доз вакцини. Світ гуртом витягує Індію з коронавірусної кризи. А ВООЗ шукає причини безпрецедентного рівня захворюваності.

Чи пригальмував нарешті лічильник добового приросту? І що відбувається в країні зараз - далі у сюжеті.

Понад 360 тисяч інфікованих за добу. Це абсолютний світовий рекорд, проте мало хто на це зважає. Статистична шкала в Індії неухильно пнеться вгору. Загальна кількість смертей понад 200 тисяч. Люди виснажені браком медичних засобів і відсутністю місць у лікарнях. Від п'ятої ранку з порожніми балонами шикуються у черги біля станцій з виробництва кисню.

Аміт Шарма, житель Делі:

Нам навіть не дозволяють побачити тіла померлих родичів. Лікарні віддають їх у захисних мішках. Іноді тіла переплутують. Там повний бардак. Не вистачає кисню і ліжок. Люди помирають у каретах швидкої, так і не потрапивши до лікарні.

Джогіндер, водій "швидкої":

На вулиці створюють нові місця для спалювання тіл, бо крематорії переповнені.

У ВООЗ вважають, що до критичної ситуації в Індії призвели масові зібрання, низький рівень вакцинації і поширення більш заразних штамів вірусу. Так званий індійський варіант, ще його називають "подвійним мутантом", виявили в 17 країнах.

Світ припиняє авіасполучення з Індією, але і гуртується, щоб допомогти їй. Сім тонн медичних засобів ладнає в дорогу Іспанія. Ця європейська країна однією з перших у Старому світі на власному гіркому досвіді відчула, що таке захлинатися від пандемічної хвилі.

Аранча Гонсалес Лая, міністр закордонних справ Іспанії:

Ми не відступимо від принципу, якого дотримуємося від початку пандемії: небезпека загрожує всім, доки хоч хтось один під загрозою. Також це наш спосіб висловити солідарність із країнами, які сьогодні потребують міжнародної підтримки.

Велика Британія відправила в Делі апарати штучної вентиляції легень та кисневі концентратори, минулої ночі їх вивантажили в аеропорту. Таку ж поставку готує Китай. Балони з киснем уже прибули з Сінгапуру.

Обнадійлива новина надійшла зі Сполучених Штатів: Вашингтон поділиться з іншими країнами вакциною від "Астразенеки". А це 60 мільйонів доз, що перебувають на різних стадіях виготовлення. Які саме країни одержать препарат, там поки що не уточнюють.