Льодовики на Землі тануть швидше, ніж вважали раніше - про це свідчить нове дослідження французьких науковців. Ті оцінили майже всі накопичення криги. І виявили, що від початку століття вони щороку втрачали 270 мільярдів тон води. Такої кількості досить, аби повністю затопити невелику острівну країну.

Стрімке танення означає втрату запасів питної води на планеті та підвищення рівня світового океану.