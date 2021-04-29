В ближайшее время в Украине может произойти незаконное погашение многомиллиардных долгов "Укрнафты” за счет государства и налогоплательщиков. Об этом идет речь в статье "Как Коболев, Коломойский, Зеленский и Разумков грабят украинцев".

В ноябре 2020 года Верховная Рада приняла закон №1006 "О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Его уже подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Такое решение вводит в действие закон, а с ним - и запуск масштабной схемы взаимоперечислений средств между госбюджетом, НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрнафтой". Размеры сумм насчитывают миллиарды гривен из госбюджета - средств налогоплательщиков, говорится в публикации.

Согласно принятому закону, "Нафтогазу" выплатят из спецфонда госбюджета 32,2 млрд гривен компенсации за выполнение "специальных обязательств" (Public Service Obligation — ПСО) по поставке и продаже газа для нужд населения и теплокоммунэнерго. Кроме того, "Нафтогаз" выплатит "Укрнафте" долг за 2,06 млрд. кубометров газа, поставленного еще в 2006 году (15,1 млрд. гривен), а также авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд. гривен). Согласно закону "О рынке природного газа", такие обязательства возлагает Кабмин. Они направлены на обеспечение общественных интересов, поэтому могут финансироваться из госбюджета.

Стало также известно, что все средства, которые должен получить “Нафтогаз”, компания отдаст "Укрнафте". К этой сумме добавят и 7 млрд гривен, которые будут взяты из собственных средств "Нафтогаза". А вот в собственные средства "Нафтогаза" эти деньги превратятся только за счет очередного повышения тарифов на природный газ. Следовательно, средства будут предоставлены из карманов простых потребителей - населения Украины, отмечается в статье. Ожидается, что всего в бюджетный спецфонд поступят 42,5 млрд. гривен.

Финансовые махинации и схемы "Укрнафты"

Беспокойство в данном случае вызывает то, что "Укрнафта", которая получит бюджетные средства, де-факто контролируется группой "Приват". В этом смысле ничего не менялось уже в течение многих лет при нескольких президентах, обращает внимание автор статьи. Также "Укрнафта" не раз попадала в поле зрения как место финансовых махинаций.

К примеру, НАБУ расследует схему выведения из компании многих миллиардов бюджетных гривен (и недополучения госбюджетом денег на общую сумму 14,7 млрд. гривен) в 2015 году путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за товары, которые так и не были поставлены. Впрочем, это далеко не единый финансовый скандал, возникавший в разное время с этой структурой.

Согласно принятому закону, такая схема финансовых взаимозачетов рассчитана на выгоду "олигархического" бизнеса, который подчищает свои балансы и улучшает финансовое состояние, идет речь в публикации.

"Ведь "Нафтогаз" должен заплатить за 2,06 млрд кубометров газа, полученного в 2006 году, не по тогдашним ценам, а по нынешним. То есть в 30 раз больше. Получается 17,9 млрд грн чистой переплаты. Выходит, что законопослушные граждане обязаны вовремя оплачивать все налоги и коммунальные платежи. Тогда как Коломойскому, который, по сути, расхищает национальное достояние в миллиардных масштабах, за это ничего не будет много лет и десятилетий"- отмечает автор.

Напомним, с Нового года газ для населения подорожал на 14% до 7,22 гривен/м3, плюс отменен льготный тариф на электроэнергию, и уже в апреле-мае готовится очередное ее подорожание.