Сергій Нечитайло - фахівець цивільно-військового співробітництва 228 окремого батальйону логістики:

По-перше, це сама по собі евакуація танка, вона і виглядає масштабно, і це серйозне завдання, яке вимагає доволі високої професійності від тих, хто цим займається.

Ще на початку великої війни чоловік вступив у ряди добровольчого формування територіальної громади.

Сергій Нечитайло - фахівець цивільно-військового співробітництва 228 окремого батальйону логістики:

Був під Києвом у складі цього добровольчого формування. Охороняли об'єкти, стояли на блокпостах. Пробув там доволі довго, мені здавалося, що це буде перспективний для мене розвиток, але я встиг там, саме при виконанні завдань, травмуватися доволі серйозно.

Після реабілітації вирішив офіційно вступити у лави ЗСУ, але ….

Я хотів служити у війську саме, скажімо так, у зв'язках з громадськістю, щоб ця праця була максимально дотичною до того, чим я займався у цивільному житті. Було більше довіри до перевірених цивільних інструментів знаходження вакансій праці.

Сергій має майже 15 років досвіду в медіа та журналістиці. Тож став методично розсилати резюме, і наприкінці 23 року потрапив до 228 батальйону логістики. Каже, йо мета тепер....

Сергій Нечитайло - фахівець цивільно-військового співробітництва 228 окремого батальйону логістики:

Довести важливість військової логістики до широких мас населення. Це, як, так би мовити, кровоносна система всього війська. Якщо військо - це організм, то це, логістика військова, це його кровоносна система. Без військової логістики, цей організм не діятиме.

Зізнається, цивільна журналістика відрізняється від військової. Особливості роботі також додає підвищений рівень небезпеки, адже працювати доводиться в умовах війни.

Сергій Нечитайло - фахівець цивільно-військового співробітництва 228 окремого батальйону логістики:

Будь-який виїзд на зйомки якісь, коли ми висвітлюємо діяльність нашого підрозділу, наприклад, ту ж саму евакуацію або виїзні роботи, ремонтні, вони можуть обернутися ніхто не знає чим.

За пів року служби Сергій з командою зняв і підготував понад 20 матеріалів.

Сергій Нечитайло - фахівець цивільно-військового співробітництва 228 окремого батальйону логістики:

Мене дуже тішить, коли ми викладаємо десь у соціальних мережах, у ютубі, викладаємо якісь репортажі, і там з'являються коментарі родичів цих людей, які бачать своїх рідних, своїх друзів, які виконують цю роботу. Це велика моральна підтримка і для військовослужбовців, коли вони читають теплі слова і побажання безпосередньо своїх рідних, це велика підтримка для рідних, які бачать своїх людей при виконанні завдань.

Сергій запевняє, жодної миті не пошкодував про свій вибір.

Багато професій зараз, які вважалися суто цивільними, вони зараз є у війську. Багато позицій є для айтівців. Фахівців з комп'ютерних технологій шукають майже всі підрозділи. Війна, яка точиться зараз, вона високотехнологічна. У нас в батальйоні в першу чергу це, через те що це логістика, це водії й механіки, механіки-ремонтники. Людей не вистачає, людей потрібно більше. Завдань, саме наш підрозділ отримує все більше і більше.

"Будь собою" - під таким гаслом Міністерство оборони запустило нову рекрутингову кампанію. Головна мета - поповнити лави ЗСУ саме вмотивованими українцями. Обрати вакансію за спеціальністю можна на сайті army.gov.ua або у рекрутинговому центрі.

Сергій Нечитайло - фахівець цивільно-військового співробітництва 228 окремого батальйону логістики: