Міністерство аграрної політики презентувало геопортал відкритих даних [ Редактировать ]
Інформація про всі земельні ділянки та їхніх власників уже в травні буде доступна кожному українцеві. Міністерство аграрної політики презентувало геопортал відкритих даних - це онлайн-карта з даними про землю та об'єкти нерухомості по всій Україні. Також на неї нанесені ліси, водні ресурси, корисні копалини та охоронні зони.
Поки проєкт допрацьовують. Обіцяють додати супутниковий моніторинг за врожайністю угідь, несанкціонованими звалищами й вирубкою лісу. Урядовці певні - геопортал, зокрема, дозволить запобігати махінаціям і схемам після відкриття ринку землі з 1 липня.
Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства:
Кожен громадянин у місті чи в селі зможе зайти і подивитися, що відбувається на території громади, хто є власником, хто сплачує чи не сплачує податки, існує чи не існує оренда, де є забудова, хто зайшов за "червоні лінії" з порушенням містобудівної документації - це найкращий варіант відкритості і доступності без чиновників і посередників.
по теме
Селяни у розпачі - тепер кіз та корів треба ганяти за кілька кілометрів, аби погодувати
Українцям пропонують оформити пенсію, не виходячи з дому - чому для цього все одно треба йти в Пенсійний фонд?
Українцям пропонують оформити пенсію, не виходячи з дому - чому для цього все одно треба йти в Пенсійний фонд?
У п'ятницю, 16 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, як збагатити українців
Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив про те, як збалансувати можливість купувати землі для українців.