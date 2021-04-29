Інформація про всі земельні ділянки та їхніх власників уже в травні буде доступна кожному українцеві. Міністерство аграрної політики презентувало геопортал відкритих даних - це онлайн-карта з даними про землю та об'єкти нерухомості по всій Україні. Також на неї нанесені ліси, водні ресурси, корисні копалини та охоронні зони.

Поки проєкт допрацьовують. Обіцяють додати супутниковий моніторинг за врожайністю угідь, несанкціонованими звалищами й вирубкою лісу. Урядовці певні - геопортал, зокрема, дозволить запобігати махінаціям і схемам після відкриття ринку землі з 1 липня.

Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства: