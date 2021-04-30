Таджикистан та Киргизстан почали переговори про припинення вогню [ Редактировать ]
Зранку поновилася стрілянина на кордоні Таджикистану та Киргизстану. Вже є інформація про кількох поранених. Сторони нині ведуть переговори про припинення вогню.
Напередодні там загинули троє людей, майже сотня поранені. Конфлікт спалахнув на прикордонній ділянці в Баткенській області Киргизстану - поблизу водорозподільної станції.
Її збудували ще за СРСР, а нині користуються жителі обох країн. Сварки через воду там відбуваються щовесни.
В Таджикистані вважають, що киргизька влада розподіляє воду нечесно. До конфлікту місцевих долучилися прикордонники. За деякими даними, навіть задіяли міномети.
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Конфлікт спалахнув на прикордонній ділянці в Баткенській області Киргизстану - поблизу водорозподільної станції. Її збудували ще за СРСР, а нині користуються жителі обох країн. Сварки через воду там відбуваються щовесни
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