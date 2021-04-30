В Таджикистані вважають, що киргизька влада розподіляє воду нечесно

Зранку поновилася стрілянина на кордоні Таджикистану та Киргизстану. Вже є інформація про кількох поранених. Сторони нині ведуть переговори про припинення вогню.

Напередодні там загинули троє людей, майже сотня поранені. Конфлікт спалахнув на прикордонній ділянці в Баткенській області Киргизстану - поблизу водорозподільної станції.

Її збудували ще за СРСР, а нині користуються жителі обох країн. Сварки через воду там відбуваються щовесни.

В Таджикистані вважають, що киргизька влада розподіляє воду нечесно. До конфлікту місцевих долучилися прикордонники. За деякими даними, навіть задіяли міномети.