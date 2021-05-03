Дуже дивне нездужання. У столиці невідомою речовиною отруїлася ціла родина - батько, мати і дитина, а потім і фельдшерка, яка приїхала на виклик.

Вони зараз під наглядом лікарів. А решту мешканців будинку рятувальникам довелося терміново евакуювати. Чому знепритомніли люди - дізнавалася Ірина Розова.

Непритомніли одне за одним. Усе сталося в цьому будинку надвечір. Подружжя викликало швидку своїй малечі. Та поки приїхали медики - зле стало й батькам.

Лідія Яковенко, сусідка:

Сын говорит мама к Свете приехала скорая, ну я думаю может что-то плохо с ребенком, муж Светы был невминяемый, она уже лежала без сознания.

Надати допомогу родині медики не встигли. Щойно перетнули поріг квартири, як допомога знадобилася і їм самим.

Лідія Яковенко, сусідка:

Врач потеряла сознание вместе с ребенком и другая скорая забрала их.

Разом зі швидкою прибули і рятувальники. Останні терміново евакуювали з п'ятиповерхівки всіх мешканців.

Лідія Яковенко, сусідка:

Мы где-то до одиннадцати до пол двенадцатого на улице были.

У Службі порятунку одразу запідозрили - виною поганого самопочуття людей є чадний газ. У квартирі потерпілих його норма була завищена у 13 разів.

Дмитро Піхало, командир комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку":

Приїхала газова служба, вони відключили газ, відкрили вікна, провітрили квартиру, вивели мешканців будинку. Після повторних замірів всіх повернули до своїх помешкань.

Звідки така концентрація СО2 - правоохоронці й газовики розбираються. Водночас рятувальники не виключають - міг статися витік із вентиляційної шахти. У будинку в кожній квартирі - газова колонка. І потрапити чадний газ міг і від сусідів.

Дмитро Піхало, командир комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку":

За попередньою інформацією там в квартирі для підігріву води стояла газова колонка і з вентиляційної шахти продукти горіння почали потрапляти в квартиру, тому це нехай встановлює слідство що там трапилось.

Лідія Яковенко, сусідка:

Много лет ничего не проверяется, ну как печники, то проверяют, а вот это на крышу надо лазить, оно ж вот это печное отопление, оно ж уже сколько дому...

Що загрозу сім'я не відчула - зрозуміло, кажуть медики. СО2 смертельно підступний, він важче повітря і не має запаху. Перші симптоми: слабкість, млявість, втома - на них зазвичай не звертають уваги.

Людмила Кузюк, лікар-педіатр:

Чадний газ ми знаємо безбарвний і він дуже швидко зв'язується з гемоглобіном, який переносить кисень. Отже, будуть спостерігатися всі ознаки кисневої недостатності, пришвидшення серцебиття, пришвидшене дихання, може також наростати порушення свідомості, в декого можуть бути галюцинації, в декого це може перетворитися на втрату свідомості, іноді можуть виникати судоми.

Нині будинок від газопостачання відключили. Постраждалі і родина, і бригада швидкої - досі під наглядом лікарів.