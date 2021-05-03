Дивне нездужання у столиці: ціла родина отруїлася невідомою речовиною [ Редактировать ]
Дуже дивне нездужання. У столиці невідомою речовиною отруїлася ціла родина - батько, мати і дитина, а потім і фельдшерка, яка приїхала на виклик.
Вони зараз під наглядом лікарів. А решту мешканців будинку рятувальникам довелося терміново евакуювати. Чому знепритомніли люди - дізнавалася Ірина Розова.
Непритомніли одне за одним. Усе сталося в цьому будинку надвечір. Подружжя викликало швидку своїй малечі. Та поки приїхали медики - зле стало й батькам.
Лідія Яковенко, сусідка:
Сын говорит мама к Свете приехала скорая, ну я думаю может что-то плохо с ребенком, муж Светы был невминяемый, она уже лежала без сознания.
Надати допомогу родині медики не встигли. Щойно перетнули поріг квартири, як допомога знадобилася і їм самим.
Лідія Яковенко, сусідка:
Врач потеряла сознание вместе с ребенком и другая скорая забрала их.
Разом зі швидкою прибули і рятувальники. Останні терміново евакуювали з п'ятиповерхівки всіх мешканців.
Лідія Яковенко, сусідка:
Мы где-то до одиннадцати до пол двенадцатого на улице были.
У Службі порятунку одразу запідозрили - виною поганого самопочуття людей є чадний газ. У квартирі потерпілих його норма була завищена у 13 разів.
Дмитро Піхало, командир комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку":
Приїхала газова служба, вони відключили газ, відкрили вікна, провітрили квартиру, вивели мешканців будинку. Після повторних замірів всіх повернули до своїх помешкань.
Звідки така концентрація СО2 - правоохоронці й газовики розбираються. Водночас рятувальники не виключають - міг статися витік із вентиляційної шахти. У будинку в кожній квартирі - газова колонка. І потрапити чадний газ міг і від сусідів.
Дмитро Піхало, командир комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку":
За попередньою інформацією там в квартирі для підігріву води стояла газова колонка і з вентиляційної шахти продукти горіння почали потрапляти в квартиру, тому це нехай встановлює слідство що там трапилось.
Лідія Яковенко, сусідка:
Много лет ничего не проверяется, ну как печники, то проверяют, а вот это на крышу надо лазить, оно ж вот это печное отопление, оно ж уже сколько дому...
Що загрозу сім'я не відчула - зрозуміло, кажуть медики. СО2 смертельно підступний, він важче повітря і не має запаху. Перші симптоми: слабкість, млявість, втома - на них зазвичай не звертають уваги.
Людмила Кузюк, лікар-педіатр:
Чадний газ ми знаємо безбарвний і він дуже швидко зв'язується з гемоглобіном, який переносить кисень. Отже, будуть спостерігатися всі ознаки кисневої недостатності, пришвидшення серцебиття, пришвидшене дихання, може також наростати порушення свідомості, в декого можуть бути галюцинації, в декого це може перетворитися на втрату свідомості, іноді можуть виникати судоми.
Нині будинок від газопостачання відключили. Постраждалі і родина, і бригада швидкої - досі під наглядом лікарів.
по теме
Сталося це на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Половецькій. Балкони, які були нижче, теж пошкоджено. Потерпілих немає
У Києві упав балкон у житловому будинку. Сталося це на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки на вулиці Половецькій. Балкони, які були нижче, теж пошкоджено
Під Києвом знайшли хлопчика, якого шукали понад добу. До масштабної операції залучили поліцію, Нацгвардію та волонтерів. Виявилося, що дворічний Богдан заблукав у лісі
Инцидент произошел в одной из столичных квартир. Все пострадавшие были госпитализированы
За словами генерального директора, нині науковці працюють над експериментальним препаратом двох видів - ін'єкційним та пероральним