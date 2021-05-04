Від початку вакцинальної кампанії - щепили проти Ковіду 756 тисяч українців

Майже дві з половиною тисячі нових випадків Ковіду з минулу добу в Україні. 166 людей - померли. Ушпиталили напередодні понад тисячу осіб. Одужало майже вісім тисяч.

Найгірші показники розповсюдження коронавірусу на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Черкаській області. Від початку вакцинальної кампанії - щепили проти Ковіду 756 тисяч українців.

290 осіб отримали дві дози вакцини.