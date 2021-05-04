Завтра до України із офіційним візитом прибуде глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. У Вашингтоні кажуть, що цей візит символізує непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

А те, як світові реагувати на загрозу з Москви, Блінкен та його колеги з Великої Сімки, саме обговорюють у Лондоні. Там триває зустріч міністрів закордонних справ групи G7. Як проходить перший з початку пандемії саміт?

Уперше за два роки головні дипломати найвпливовіших країн світу зустрічаються не онлайн. Проте пандемія все одно внесла свої корективи. Протиепідемічний протокол передбачив чимало змін. Зокрема, кожен учасник - обов'язково в масці. А чим замінити рукостискання - вирішують побіжно.

Замість традиційного так званого "сімейного фото" учасників, ось такий знімок з дотриманням безпечної дистанції. А круглий стіл розділили пластиковими перетинками.

На нараді присутні міністри закордонних справ країн "Великої сімки": Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США та Великої Британії. А також головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Паралельно учасники мають змогу проводити двосторонні зустрічі. Зокрема, напередодні розмову віч-на-віч провели британський та американський колеги. Ентоні Блінкен уперше прилетів до Лондона як очільник Держдепу. З Домініком Раабом вони обговорили стратегію щодо Росії.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Ми дуже пильно відстежуємо дії Москви і те, який курс вона вирішить обрати. Президент Байден вже неодноразово заявляв, що в разі, якщо Росії обере діяти нерозсудливо чи агресивно, США відреагують. Втім, ми проти ескалації. Ми б віддали перевагу більш стабільним і прогнозованим відносинам.

Тема Росії - одна з головних на зустрічі міністрів G7. З огляду на нещодавнє стягування військ до кордонів з Україною. Також дипломати обговорюють створення механізму оперативного реагування на російські фейки та дезінформацію.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії:

Наші двері для позитивної співпраці та дипломатії завжди відчинені, і таку позицію поділяє багато країн НАТО. Проте Росія повинна змінити свою поведінку щодо основних норм міжнародного права, це стосується і бряжчання зброєю на кордоні з Україною, і балансування на межі війни, і кібератак та дезінформації, і отруєння Олексія Навального, яке було не просто порушенням прав людини, а застосуванням хімічної зброї.

Загалом на порядку денному чимало питань. Окрім України та Росії, це і відносини з Китаєм, і позиція щодо ситуації в Білорусі, Афганістані та інших країнах. Також міністри обговорюють питання справедливого розподілу вакцин у світі та методи боротьби з наслідками пандемії.