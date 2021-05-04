Усе менше й менше. Майже дві з половиною тисячі хворих на ковід виявили в Україні за останню добу.

Одужали при цьому втричі більше пацієнтів. Померли - 166 людей. У регіональній статистиці серед перших за кількістю інфікованих - Донецька, Черкаська та Дніпропетровська області. Втім кількість нових випадків там не перевищила й пів тисячі. Щепили за останню добу близько тисячі українців. Усього ж вакцину отримали понад 750 тисяч людей.