COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Усе менше й менше. Майже дві з половиною тисячі хворих на ковід виявили в Україні за останню добу.
Одужали при цьому втричі більше пацієнтів. Померли - 166 людей. У регіональній статистиці серед перших за кількістю інфікованих - Донецька, Черкаська та Дніпропетровська області. Втім кількість нових випадків там не перевищила й пів тисячі. Щепили за останню добу близько тисячі українців. Усього ж вакцину отримали понад 750 тисяч людей.
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