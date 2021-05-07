Китайські волонтери врятували цуценят і кошенят [ Редактировать ]
У Китаї волонтери врятували 160 цуценят і кошенят. Їх готували до розсилання у різні куточки країни. Подекуди за тисячі кілометрів. Тварин уже запакували в сітчасті бандеролі.
Щонайменше четверо чотирилапих загинули, в інших виявили хвороби та паразитів. Кур'єрська компанія перепросила за цей інцидент, а влада розпочала його розслідування.
по теме
Кажуть, там у жахливих умовах утримують майже три сотні собак. Тварин не годують, не лікують, а вольєри не прибирають. Забирати чотирилапих довелося з поліцією
Кажуть, там у жахливих умовах утримують майже три сотні собак. Їх не годують, не лікують, а вольєри не прибирають. Забирати чотирилапих довелося з поліцією
У поліції повідомляють, що займання сталося просто під час руху. У салоні на той момент перебували тридцять шість людей - ніхто з них не постраждав
Більшість дітей вдалося врятувати, бо вихователі разом із ними сховалися у сповивальній кімнаті. Після розправи хлопець поранив себе. Його схопили. Мотиви вчинку невідомі
У Парижі на акцію вийшли близько 20 тисяч людей. Маніфестація переросла в зіткнення з поліцією. Демонстранти жбурляли в правоохоронців петарди. Постраждали понад двадцять людей