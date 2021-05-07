Їх готували до розсилання у різні куточки країни

У Китаї волонтери врятували 160 цуценят і кошенят. Їх готували до розсилання у різні куточки країни. Подекуди за тисячі кілометрів. Тварин уже запакували в сітчасті бандеролі.

Щонайменше четверо чотирилапих загинули, в інших виявили хвороби та паразитів. Кур'єрська компанія перепросила за цей інцидент, а влада розпочала його розслідування.