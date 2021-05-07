У Німеччині запровадили привілеї для вакцинованих від COVID-19 [ Редактировать ]
Німеччина затвердила привілеї для вакцинованих проти коронавірусу. Бундестаг схвалив урядову постанову, за якою щеплені та люди, які одужали після хвороби, можуть не дотримуватися комендантської години й інших обмежень.
Тепер документ має затвердити представництво федеральних земель - Бундесрат. Повністю імунізованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше два тижні тому отримав другу ін'єкцію протикоронавірусної вакцини, або одну дозу препарату від компанії Johnson & Johnson.
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Щеплення для всіх, незалежно від віку, стану здоров'я чи професії. Німеччина скасовує пріоритетність вакцинації від коронавірусу. Вже з червня записатися на імунізацію зможуть усі охочі