Німеччина затвердила привілеї для вакцинованих проти коронавірусу. Бундестаг схвалив урядову постанову, за якою щеплені та люди, які одужали після хвороби, можуть не дотримуватися комендантської години й інших обмежень.

Тепер документ має затвердити представництво федеральних земель - Бундесрат. Повністю імунізованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше два тижні тому отримав другу ін'єкцію протикоронавірусної вакцини, або одну дозу препарату від компанії Johnson & Johnson.