На сході загинули двоє українських військових [ Редактировать ]
Напередодні на сході загинули двоє українських захисників. Один - унаслідок ворожого обстрілу, інший зазнав смертельного кульового поранення. Ще одного військового поранено осколками. Минулої доби зафіксовано 16 порушень режиму тиші.
Бойовики обстрілювали українські позиції з мінометів та гранатометів різних систем, здійснили кілька дистанційних мінувань прифронтової смуги. Докладніше про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.
Буквально місяць тому такої активності тут не було. Щось готують.
Це Євген - йому п'ятдесят років. І його історія вражає. Сам родом з Уралу. Та більшість життя прожив в Україні. До війни працював у будівельній фірмі майстром, своїми руками зводив Донецький аеропорт.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Старий термінал, повністю робив реставрацію. А от зараз я дивлюся, на нього, бо його звідси видно - і серце так крає. Багато туди грошей було вкладено, і люди там старалися. Аеропорт був взагалі красень.
А тепер за руїнами колишнього красеня Євген спостерігає в армійську оптику. Каже, нині там закріпилися ті, кого раніше вважав братами. Звідти вони й ведуть вогонь по його позиції.
Євген, військовослужбовець Збройних сил України:
Я ще у 2015 році хлопцям, які мені дзвонили звідтіля і казали: "як ти можеш, ти що!?" Я кажу, так ви до мене в гості приїжджали, в Україну. Ми разом відпочивали у Криму і ми до вас їздили. А ви прийшли на нашу землю вбивати нас! Ту людину, яка учора з тобою сиділа за столом і хрестила твою дитину.
З молодшим братом Євген припинив спілкування. Натомість заговорив українською і під час боїв за летовище, сам попросився на фронт.
Так, і до перемоги!
І вона неодмінно буде, - кажуть піхотинці. Усі ворожі атаки вони відіб'ють, як це робили й досі.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
То есть АГСы работают восемьдесят вторые минометы. Ну, вот сейчас тишина. Чего ожидать - непонятно. Может и сейчас, через минуту прилетит - буквально сюда начнут работать. Ми отвечаем и как говорится " даємо гідну відсіч ". И даем тем, чем они работают.
За кілька хвилин все так і сталося.
Ну ось, будь ласка, щойно ми відійшли від позиції - як чуємо, що десь там розпочався стрілецький бій.
А це вже армійці зняли на тій самій позиції ворожий обстріл. Під час обстрілу ніхто з бійців не постраждав.
Наші піхотинці вітають побратимів з професійним святом Днем піхоти!
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