Україна готова відправити до Індії гуманітарну допомогу - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Україна готова відправити до Індії гуманітарну допомогу, - так сказав Президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з власником індійського "Серум Інституту". Протиковідну вакцину саме його виробництва Україна отримала однією з перших. Зараз на тлі сплеску коронавірусу в Індії поставки цього препарату тимчасово припинені. Однак, за словами іноземного фарм-бізнесмена, щойно експорт поновлять - Україна буде в пріоритеті і отримає всі законтрактовані обсяги.
А наразі індійська влада просить Київ допомогти з киснем для хворих.
Володимир Зеленський Президент України:
Ситуація дійсно досить складна в Індії. І я знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Я підтверджую, що сьогодні ми підпишемо відповідний указ і будемо робити, щоб дійсно допомогти людям Індії. Що стосується вакцинації, це зараз проблема номер один не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тому я хочу подякувати "Серум інституту", подякувати вам особисто. Дійсно, перші вакцини, які отримала Україна - вони були від вас.
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