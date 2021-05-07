Україна готова відправити до Індії гуманітарну допомогу, - так сказав Президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з власником індійського "Серум Інституту". Протиковідну вакцину саме його виробництва Україна отримала однією з перших. Зараз на тлі сплеску коронавірусу в Індії поставки цього препарату тимчасово припинені. Однак, за словами іноземного фарм-бізнесмена, щойно експорт поновлять - Україна буде в пріоритеті і отримає всі законтрактовані обсяги.

А наразі індійська влада просить Київ допомогти з киснем для хворих.

Володимир Зеленський Президент України: