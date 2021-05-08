Коронавірус в Україні: 371 людина померла, 20 тисяч одужали [ Редактировать ]
8 710 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні від учора. Побороли недугу майже 20 тисяч людей. Померли - 370 пацієнтів. Найбільше хворих - у столиці, а ще - у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.
Вакцину від ковіду за вчора отримали понад 36 тисяч українців. З початку кампанії - кількість перевищила 800 з половиною тисяч людей. Щоправда, це лише перша доза препарату.
Дві дози отримали поки що лише 450 громадян.
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