В Україні за добу коронавірус забрав життя 193 людей [ Редактировать ]
Ковід не став на заваді святкуванню Дня Перемоги. Адже останніми днями статистика йде на спад. П'ять тисяч триста сімдесят два нових випадків - такі дані за останню добу.
За цей час померли від ускладнень сто дев'яносто три людини, одужали - більше дев'яти тисяч. Найбільше нових зареєстрованих хворих у Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях.
При цьому в Мінохорони здоров'я нагадують, що в Україні триває вакцинація. Протягом доби імунізували чотири тисячі вісімсот сорок три людини.
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