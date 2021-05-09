При цьому в Мінохорони здоров'я нагадують, що в Україні триває вакцинація

Ковід не став на заваді святкуванню Дня Перемоги. Адже останніми днями статистика йде на спад. П'ять тисяч триста сімдесят два нових випадків - такі дані за останню добу.

За цей час померли від ускладнень сто дев'яносто три людини, одужали - більше дев'яти тисяч. Найбільше нових зареєстрованих хворих у Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Львівській областях.

При цьому в Мінохорони здоров'я нагадують, що в Україні триває вакцинація. Протягом доби імунізували чотири тисячі вісімсот сорок три людини.