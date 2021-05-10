З 1 липня в Україні підвищать тарифи на електроенергію. Вартість кіловат-години становитиме 2,5-3 гривні. Голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко вважає, що підвищувати тариф на електроенергію потрібно зі споживання в 500 кВт-год.

Пропонує градацію: до 100 кВт-год - дев'яносто копійок; від 100 до 500 кВт-год - гривня шістдесят вісім копійок; від 500 до 1000 кВт-год - дві гривні п'ятдесят копійок; понад 1000 кВт-год - понад 3 гривні. Про інші економічні новини - дивіться в нашому огляді.

В Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум, а разом з ним виростуть і пенсії громадян. Про це повідомили в Пенсійному фонді. У результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн, а максимальна на 850. А з 2022 року на 12 місяців збільшаться вимоги до трудового стажу:

у шістдесят років на пенсію будуть виходити лише ті, у кого є двадцять дев'ять і більше років стажу;

у шістдесят три роки - ті, у кого від дев'ятнадцяти до двадцяти дев'яти років стажу;

у шістдесят п'ять - ті, у кого від п'ятнадцяти до дев'ятнадцяти років стажу.

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До 1 липня українська влада може прийняти потрібні закони для реалізації ринку землі. Про це заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков. Мова йде про два важливі закони, які стосуються проведення земельних торгів у електронній формі, а також Фонду гарантування позик.

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення підвищити акцизи на алкоголь.

- пляшка горілки (40%) подорожчає з вісімдесяти дев'яти гривень чотирьох копійок до дев'яноста двох гривень дев'яноста трьох копійок;

- пиво - з дев'ятнадцяти гривень п'ятдесяти копійок до дев'ятнадцяти гривень шістдесяти дев'яти копійок;

- коньяк - зі ста двадцяти восьми гривень тридцяти двох копійок до ста тридцяти однієї гривні вісімдесяти п'яти копійок;

- ігристе вино із вісімдесяти дев'яти гривень до дев'яноста гривень двадцяти двох копійок;

- кріплене вино з сорока дев'яти гривень до сорока дев'яти гривень сімдесяти восьми копійок.

Однак, слід враховувати, що мова йде саме про мінімальні ціни.

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У Верховній Раді України планують прийняти законопроєкт про заборону цигарок зі смаками, запахами та добавками. Документ вже внесений на розгляд Ради. Адже, за дослідженнями, які проводилися у США, 80% дітей вперше пробують курити саме ароматизовані сигарети.

Нагадаємо, що 5 травня поточного року в Мінфіні повідомили про те, що проєкт, який згодом змінить правила покупки акцизних марок, винесений на обговорення.