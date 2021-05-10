Трагічний випадок у Львові. Із вікна восьмого поверху випала і розбилася на смерть дворічна дівчинка. Чому очевидці припускають, що до трагедії причетна мати дитини? І чому в поліції просять не квапитися з висновками? Розкаже Христина Гашенко

Рясне. Один зі спальних районів Львова. Біля дев'ятиповерхівки поліція та "швидка". Правоохоронці опитують очевидців та оглядають квартиру, звідки випала дівчинка.

Микола Вовк ремонтує взуття у цій же дев'ятиповерхівці. На момент трагедії був у майстерні. І він же одразу викликав поліцію.

Микола Вовк, працівник взуттєвої майстерні:

Я тільки звук почув розумієте, такий глухий звук такий, ніби як мішок хтось кинув. Подумав, що ніби з балкона хтось щось впало. Кажу дві хвилинки я тоді вже вийшов дивлюсь та дитя лежить.

У момент трагедії у квартирі з дитиною були її молодший однорічний братик, мати й друг сім'ї. Батько вранці пішов на роботу. Сусіди про батьків дівчинки знають мало. Кажуть, квартиру ті винаймають недовго.

Надія Паберівська, голова ОСББ:

З дітьми кажуть сусіди не гуляли, їх ніхто не бачив, їх ніхто не знав зайшли вийшли все і таки й кажуть, що спокійні в хаті спокійно було весь час.

Люди розповідають: після трагедії вікно, з якого випала дівчинка, раптом зачинили. Втім, хто - не бачили.

Микола Вовк, працівник взуттєвої майстерні:

Мужчина, що з собакою гуляв, каже, що вікно було відкрите на сьомому чи на восьмому поверсі і каже вікно після того закрили, розумієте.

Після загибелі дівчинки її матір правоохоронці затримали на зупинці громадського транспорту. У поліції жодних подробиць та попередніх причин нещасного випадку не розголошують.

Павло Лихач, т.в.о. начальника відділу поліції Львівського райуправління поліції:

Даний час батьки доставленні до відділу поліції, проводяться інші слідчі дії. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України це злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною яке призвело до тяжких наслідків.

Винним загрожує до 5 років позбавлення волі. Молодшого братика на час розслідування соцпрацівники забрали в будинок дитини.