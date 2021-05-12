Ескіз Леонардо да Вінчі виставили на аукціон [ Редактировать ]
Ескіз "Голова ведмедя" Леонардо да Вінчі виставили на аукціон. За попередніми оцінками експертів - коштує він понад 16 із половиною мільйонів доларів. Ескіз 15 століття - завбільшки 7 квадратних сантиметрів. Цю роботу вважають украй важливою для історії мистецтва, оскільки митець зобразив тварину надзвичайно реалістично.
Крім того, цей малюнок є одним із небагатьох, які залишилися у приватних колекціях. Натепер мистецтвознавцям відомо про десять подібних робіт. Торги за "ведмедя" відбудуться вже цього липня.
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