Ескіз "Голова ведмедя" Леонардо да Вінчі виставили на аукціон. За попередніми оцінками експертів - коштує він понад 16 із половиною мільйонів доларів. Ескіз 15 століття - завбільшки 7 квадратних сантиметрів. Цю роботу вважають украй важливою для історії мистецтва, оскільки митець зобразив тварину надзвичайно реалістично.

Крім того, цей малюнок є одним із небагатьох, які залишилися у приватних колекціях. Натепер мистецтвознавцям відомо про десять подібних робіт. Торги за "ведмедя" відбудуться вже цього липня.