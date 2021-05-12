Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson будет выпускать электрические мотоциклы под отдельным брендом LiveWire. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Электромотоциклы LiveWire будут продаваться отдельно от основной продукции Harley-Davidson, но компании намерены сотрудничать и делиться своими технологическими достижениями. Перед инженерами LiveWire стоит задача разрабатывать технологии, которые будут применимы к электромоторам Harley-Davidson.

LiveWire планирует развивать технологии будущего и инвестировать в возможности, необходимые для трансформации мотоциклов. LiveWire рассчитывает извлечь выгоду из инженерного опыта Harley-Davidson, производственного присутствия, инфраструктуры цепочки поставок и глобальных логистических возможностей.

Первый электрический мотоцикл LiveWire выпустят 8 июля 2021 года и представят на Международном мотоциклетном салоне в США.

Harley-Davidson выпустил свой первый электрический мотоцикл LiveWire в августе 2019 года. Reuters сообщал, что из-за высокой цены ($29,8 тыс.) компания столкнулась с проблемами при его продажах.

Напомним, что Harley-Davidson представил первую линейку электрических велосипедов. Их производят под брендом Serial 1.Весной 2021 года электророверы должны поступить в продажу в США и Германии. Цена велосипедов от Harley-Davidson начинается от $3,4 тыс.