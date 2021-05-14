На передовій не припиняються ворожі обстріли

На передовій знову ворожі танки та артилерія. З важкого озброєння ворог атакував армійців поблизу Пісків під окупованим Донецьком. Загалом, за добу - 19 ворожих обстрілів.

Найманці також застосували важкі міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Один український військовий загинув, - повідомили у штабі ООС.