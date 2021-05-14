Найпотужніший наступ на сили ХАМАСу від початку загострення конфлікту провів Ізраїль цієї ночі. 160 літаків завдали масованого удару по мережі тунелів під Газою. Наземна артилерія та піхота з ізраїльської території контратакувала палестинські цілі. Натомість з Сектору Газа випустили 220 ракет.

Для наземної операції військове керівництво Ізраїлю підготувало кілька сценаріїв. До кордону перекидають додаткові сили. До лав ЦАХАЛу призвали 7 тисяч резервістів. Армійці заявляють, що за останні два дні ліквідували більшу частину потужностей ХАМАСу та "Ісламського джихаду" з виробництва ракет. А це - понад 600 об'єктів.

Обмін ракетними ударами триває. За три дні з Сектора Гази випустили понад 1600 снарядів. Минулої ночі з десяток ракет пробили систему протиповітряної оборони "Залізний купол". Вони влучили, зокрема, і в житлові квартали. По інший бік кордону, внаслідок ракетного обстрілу ЦАХАЛу, мов карткові, розсипаються будинки в Секторі Гази. Військові заявляють, що ХАМАС навмисно розміщує свою інфраструктуру під цивільними об'єктами. У Смузі Гази від початку конфронтації зафіксували 67 загиблих і майже 400 поранених. Втрати з ізраїльського боку - близько десятка осіб.

Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ми й надалі будемо атакувати ХАМАС, щоб захистити наших громадян. Можливо, на це піде більше часу, але ми досягнемо миру на території Ізраїлю.

Паралельно тривають заворушення в ізраїльських етнічно змішаних містах. Зокрема, в Лоді, де ще у вівторок запровадили комендантську годину, через напади арабів на будівлі, автомобілі та бізнес ізраїльтян. Проте це мало допомагає вгамувати пристрасті. Сутички на вулицях перетворилися на справжні бої. Поліція затримала близько трьохсот заворушників.

Еден Мальцур, ізраїльтянин:

На вулиці до мене підійшли близько ста арабів і запитали в мене, хто я - єврей чи араб. Я сказав, що араб. Але вони почули мій акцент, я кинувся до своєї машини, мені в спину почали жбурляти каміння.

Президент Ізраїлю застерігає, що наростання напруження може перерости в громадянську війну. Негайно припинити насильство з обох боків закликають світові лідери.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Усі дуже занепокоєні, і, звісно, нам у Великій Британії дуже сумно спостерігати за насильством, яке розгорнулося на Близькому Сході. Важливо розірвати це коло жорстокості, припинити репресії, всі чекають на негайну деескалацію як з боку Ізраїлю, так і з боку Палестинської Автономії.

Світом прокотилися акції на підтримку різних сторін конфлікту. В мусульманських країнах уболівають за палестинців, у США - за ізраїльтян.