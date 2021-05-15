Триває ракетний обстріл на кордоні Ізраїлю і сектора Газа.

За ніч ХАМАС випустив близько двох сотень снарядів, більшість з них перехопив "Залізний купол", однак деякі влучили в житлові будівлі, одна людина загинула. ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь.

Не вщухають заворушення в етнічно-змішаних містах на території Ізраїлю. Від початку ескалації з ізраїльського боку - дев'ять жертв, у Палестині - 136.

На Близькому Сході, у Європі та США тривають акції на підтримку євреїв чи арабів. До Ізраїлю прибув представник США Хейді Амр, щоб поговорити з обома сторонами і спробувати врегулювати конфлікт.