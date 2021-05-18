У США схвалили продаж високоточної зброї Ізраїлю [ Редактировать ]
Влада США схвалила продаж Ізраїлю високоточної зброї на 735 мільйонів доларів. Про це пише видання "Вашингтон Пост". Американці продадуть Тель-Авіву, зокрема, комплекти обладнання, щоб завдавати прицільних авіаударів.
Конгресменам про угоду повідомили ще на початку травня - до загострення між Ізраїлем і Палестиною. Утім, нині представники демократів висловлюють занепокоєння - адже американську зброю Ізраїль може використати для масштабної операції в Секторі Гази.
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