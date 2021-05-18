У США демократи занепокоїлись продажем зброї Ізраїлю [ Редактировать ]
Влада США схвалила продаж Ізраїлю високоточної зброї на 735 мільйонів доларів. Про це пише видання "Вашингтон Пост". Американці продадуть Тель-Авіву, зокрема, комплекти обладнання, щоб завдавати прицільних авіаударів.
Конгресменам про угоду повідомили ще на початку травня - до загострення між Ізраїлем і Палестиною. Утім, нині представники демократів висловлюють занепокоєння, адже американську зброю Ізраїль може використати для масштабної операції в Секторі Гази.
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Конгресменам про угоду повідомили ще на початку травня - до загострення між Ізраїлем і Палестиною. Утім, нині представники демократів висловлюють занепокоєння, адже американську зброю Ізраїль може використати для масштабної операції в Секторі Гази
Ізраїль та ХАМАС продовжують обмінюватися ударами: світ закликає сторони припинити вогонь;
ЦАХАЛ продовжив атаки на об'єкти в Секторі Гази. Зокрема, ліквідували ще одного з ватажків "Ісламського джихаду", завдали удару по військово-морському підрозділу ХАМАСу та підземних тунелях
Напередодні ж ЦАХАЛ продовжив атаки на об'єкти в Секторі Гази. Зокрема, ліквідували ще одного з ватажків "Ісламського джихаду", завдали удару по військово-морському підрозділу ХАМАС.
За останньою інформацією, в палестинському Секторі Гази загинули 192 людини. З ізраїльського боку десятеро громадян стали жертвами ескалації