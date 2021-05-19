Майже 100 тисяч українців щороку помирає від інсульту. За даними експертів, наша країна - один з лідерів за кількістю випадків хвороби.

Серед причин - цукровий діабет, ожиріння, варикозні хвороби та високий тиск. Сьогодні вітчизняні медики та урядовці долучилися до Європейського плану боротьби з інсультом.

Мета програми - зменшити кількість таких випадків принаймні на 10 відсотків та розробити національний план дій для кожної країни.

Юрій Фломін, завідувач інсультного центру, доктор медичних наук: