Україна приєдналася до європейського плану боротьби з інсультом [ Редактировать ]
Майже 100 тисяч українців щороку помирає від інсульту. За даними експертів, наша країна - один з лідерів за кількістю випадків хвороби.
Серед причин - цукровий діабет, ожиріння, варикозні хвороби та високий тиск. Сьогодні вітчизняні медики та урядовці долучилися до Європейського плану боротьби з інсультом.
Мета програми - зменшити кількість таких випадків принаймні на 10 відсотків та розробити національний план дій для кожної країни.
Юрій Фломін, завідувач інсультного центру, доктор медичних наук:
Кожна четверта людина, якій зараз 25 років, або більше, протягом свого життя захворіє на інсульт, а в нашій частині світу, Східній Європі цей ризик є ще вищим, кожна третя людина, якій зараз 25 років, або більше, протягом життя стане жертвою інсульту і такі серйозні прогнози, вони переводять нашу розмову суто професійно у особисту площину, кожен має подумати про себе і своїх рідних, і ми, як, лікарі, про пацієнтів, оскільки загроза є дуже-дуже реальною і, знову ж таки, теплова мапа світу, ви бачите, що україна дуже теплим кольором пофарбована, тому що ризики захворіти на інсульт в нас є одними з найбільших в усьому світі.
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